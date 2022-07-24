أمانة جدة تُنفّذ 27 ألف جولة رقابية خلال شهر يونيو

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت أمانة جدة خلال شهر يونيو الماضي، 27 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية ، بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار .
وجرى خلال الشهر الماضي زيارة 18,631 منشأة صحية، وفحص 7,084 عينة غذائية في مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي, أن الأمانة نفّذت 16,513 زيارة للمنشآت التجارية وأغلقت 1,141 منشآت مخالفة، وجرى خلال الجولات الرقابية تسجيل 11,000 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.
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