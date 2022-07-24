جوازات منفذ الحديثة بالجوف تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

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المناطق_الجوف تواصل جوازات منفذ الحديثة بمنطقة الجوف إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج. وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتسهيل إنهاء إجراءات المغادرة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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