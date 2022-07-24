جامعة نجران تبدأ القبول والتسجيل لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

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المناطق_نجران

بدأت جامعة نجران ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل اليوم، القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1444هـ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، ويستمر حتى يوم السبت المقبل.

وأوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل المكلف الدكتور زهير العمري، أن مرحلة القبول الاحتياطي ستكون حسب المقاعد المتاحة، والتي تبدأ من تاريخ 10 محرم وحتى تاريخ 16 من الشهر ذاته.

وبيّن العمري، أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجةً، إضافةً إلى أنه لم يسبق فصله أكاديميًّا، وألا يكون مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى، إلى جانب اجتياز الفحص الطبي للمتقدمين على الكليات الصحية.

وأشار إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءاً من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي : https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

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Source almnatiq

