استشاري يكشف عن مادة موجودة بجسم تقي من الإصابة بالسرطان

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قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، إن نقص عنصر المغنيسيوم ارتبط ببعض أنواع السرطان.

وأوضح “الخضيري”، عبر حسابه على “تويتر”، أنه لوحظ نقص المغنيسيوم في عيّنات كثيرٍ من مرضى السرطان، ما يعطي دلالة على دوره في حدوث وإعاقة علاج السرطان.

وأضاف: “كذلك لوحظ في دراسة أخرى فائدته لمنع بعض أمراض القلب والجلطات، مع عدم دقة الفحوصات .

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Source almnatiq

