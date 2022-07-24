بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول بـ”جازان”

︎

.



نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو يوثق هطول أمطار غزيرة على جازان حيث يبين المقطع هطول الأمطار على أحد الطرق الرئيسية بالمنطقة، كما تعرضت المنطقة لجريان للسيول جراء هطول الأمطار.

و توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الاودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

