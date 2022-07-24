“الإحصاء”: نحو 30% من السكان يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 2.5 ساعة أسبوعيًا.. و”الشرقية” في الصدارة

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن أن ما يقارب 30% من سكان المملكة مارسوا النشاط البدني لمدة 2.5 ساعة على الأقل أسبوعيا خلال عام 2021م، مقارنة بنسبة 20% خلال عام 2019، ما يشير إلى تحسن في وعي المجتمع تجاه ممارسة الرياضة.
وأوضحت الهيئة أن نتائج الإحصائيات الرياضية للهيئة تظهر أن 48.2% من السكان يمارسون النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع، بزيادة قدرها 3.2 نقطة مقارنة بعام 2019 (45٪).
وأشارت إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين نسب الرجال والنساء في ممارسة النشاط البدني حيث إن 54.8% من الذكور يمارسون نشاطًا بدنيًا، في حين أن نسبة الإناث اللواتي يمارسن نشاطًا بدنيًا تبلغ 38.3% فقط.
وأظهرت نتائج المسح الذي أجرته الهيئة أن نسبة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع بين البالغين تتفاوت عبر مناطق المملكة، حيث كانت المنطقة الشرقية الأعلى نسبة في ممارسة النشاط البدني بنسبة 51.2%، بينما كانت حائل الأقل بنسبة 41.6%.
وأبانت أنه فيما يتصل بممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع بين البالغين؛ فقد كانت الشرقية أيضا الأعلى بنسبة 32.9%، بينما كانت الجوف الأقل بنسبة 24.3%.
وأكدت أن مؤشر ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع يعتبر أحد مؤشرات برنامج جودة الحياة، التابع لبرنامج رؤية السعودية 2030، والذي يهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.
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Source akhbaar24
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