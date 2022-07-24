المعهد الصناعي الأول بالمدينة يبدأ القبول في 4 تخصصات

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يبدأ المعهد الصناعي الثانوي الأول بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، استقبال طلبات المتقدمين للالتحاق ببرامجه التدريبية للعام القادم، ويستمر القبول لمدة خمسة أيام.

وبيّن المعهد أن تقديم الطلبات سيتاح لخريجي المرحلة المتوسطة والثانوية (الأول والثاني ثانوي) للفصل الأول من العام التدريبي 1444هـ عبر البوابة الإلكترونية للقبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويشمل التقديم تخصصات السيارات والميكانيكا العامة والكهرباء واللحام.

وأوضح المعهد أنه من مميزات البرنامج، حصول الخريج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي، وكذلك حصول المتدرب على مكافأة شهرية مقدارها 790 ريالاً، كما أنه يمكن للخريجين فرصة مواصلة التدريب في الكليات التقنية.

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Source almnatiq

