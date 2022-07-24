︎
.
يبدأ المعهد الصناعي الثانوي الأول بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، استقبال طلبات المتقدمين للالتحاق ببرامجه التدريبية للعام القادم، ويستمر القبول لمدة خمسة أيام.
وبيّن المعهد أن تقديم الطلبات سيتاح لخريجي المرحلة المتوسطة والثانوية (الأول والثاني ثانوي) للفصل الأول من العام التدريبي 1444هـ عبر البوابة الإلكترونية للقبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويشمل التقديم تخصصات السيارات والميكانيكا العامة والكهرباء واللحام.
وأوضح المعهد أنه من مميزات البرنامج، حصول الخريج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي، وكذلك حصول المتدرب على مكافأة شهرية مقدارها 790 ريالاً، كما أنه يمكن للخريجين فرصة مواصلة التدريب في الكليات التقنية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر المعهد الصناعي الأول بالمدينة يبدأ القبول في 4 تخصصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.