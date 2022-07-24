القبض على 5 مقيمين سرقوا معدات وأغطية حديدية من مواقع تحت الإنشاء بالرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 5 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لسرقتهم معدات وأغطية حديدية من مواقع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع (السكراب). وذكرت شرطة الرياض أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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