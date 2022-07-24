“المرور” يعلن عن بدء المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إطلاق المزاد الإلكتروني عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.

وأشارت” المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” إلى أن المزاد سينطلق بدءا من اليوم الأحد ويستمر حتى الأربعاء.

وحددت الإدارة العامة للمرور طريقة الوصول للخدمة، عبر الخطوات التالية:

ـ الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

أخبار قد تهمك

يذكر أن الإدارة العامة للمرور قد أعلنت في وقت سابق، مزادا إلكترونيا على اللوحات المميزة عبر منصة أبشر وبينت أن الاشتراك في المزاد متاح لأي راغب في الشراء في كافة أنحاء المملكة.