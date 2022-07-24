شركة تابعة لـ “بن داود” تبدأ مفاوضات للاستحواذ على حصة أغلبية في “إيكون”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت شركة بن داود القابضة اليوم الأحد أن شركتها التابعة المملوكة بالكامل “مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات”، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا و حلول التجزئة والاستثمار، دخلت في مفاوضات حصرية للاستحواذ المحتمل على حصّة الأغلبية في شركة “إيكون”، الشركة التابعة لمجموعة “تي إف 1” الفرنسية الرائدة في إنتاج المحتوى والنشر والتوزيع، وسيتم تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال شركة فرنسية تابعة سيتم ضمها إلى شركة “مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات”.
وتُعد “إيكون” شركة دولية رائدة تتخصص في خدمات التسويق عبر المؤثرين المدعومة بمحفظة من الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتركز أنشطتها على قطاعات السفر ومستحضرات التجميل والمنتجات الفاخرة. وتحظى “إيكون” بحضور قوي في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، وهي تزوّد عملائها بخدمات متكاملة في تطوير الاستراتيجيات وإدارة المواهب وإنتاج المحتوى ورصد أحدث التوجهات، وتضم قاعدة عملائها أكثر من 200 علامة تجارية مرموقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
وفي حال تم التوصل إلى اتفاقية الاستحواذ بعد المفاوضات، سيتم المضي قدماً من قبل أطراف الاستحواذ في الاجراءات النظامية و القانونية اللازمة لاستكمال عملية الاستحواذ.
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