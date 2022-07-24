ألمانيا تستعد لأسوأ أزمة طاقة في تاريخها

محمد بن مسعود - الدمام - تستعد ألمانيا لأسوأ أزمة طاقة في تاريخها، وسط توقعات بأن تشهد القارة الأوروبية بأكملها أزمة طاقة واسعة ستضرب كافة بلدانها، بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا وتواصل العقوبات الغربية على روسيا، فيما لا تزال التوقعات تشير إلى احتمال أن تتخذ موسكو قراراً في أي لحظة بقطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير الاقتصاد الألماني، عن موجة جديدة من الإجراءات الطارئة لخفض استهلاك البلاد من الغاز، بعد استئناف التدفقات من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» عند مستويات منخفضة.
وقال روبرت هابيك: «إنه لا يمكن الاعتماد على إمدادات الغاز من روسيا، ودعا الناس إلى التكاتف لتوفير الطاقة».
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