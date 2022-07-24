لحملة البكالوريوس فأعلى.. مشروع نيوم يوفر وظائف شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى. وأوضحت الإدارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس الابتكار العقاري، مدير مكتب الامتثال، مدير العمل المناخي. وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر بوابة التوظيف الرسمية أخبار قد تهمك

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