صورة نادرة للملك عبد العزيز مع ابنه الأمير منصور قبل 97 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - نشر حساب الملك عبد العزيز على “تويتر”، صورة للملك المؤسس رحمه الله مع أحد أبنائه وأحد المؤرخين.

وأظهرت الصورة التي تعود لعام 1345هـ- 1925م، الملك عبد العزيز ومعه ابنه الأمير منصور أمام إحدى الخيام وبجوارهما المؤرخ جورج أنطونيوس.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورة تاريخية جمعت الملك عبدالعزيز آل سعود مع ملك مصر فاروق الأول، خلال إحدى الزيارات الرسمية للملك المؤسس إلى مصر.

وأظهرت الصورة التي التقطت عام 1365هـ – 1946م، الملك عبدالعزيز في السيارة وعلى يساره يجلس الملك فاروق خلال توجههما لأداء الصلاة في جامع الأزهر.

في العام 1946 زار الملك عبدالعزيز آل سعود، مصر وكانت زيارة تاريخية بكل المقاييس، حسبما وصفت صحف القاهرة وقتها ولاقت ترحيبًا سياسيًا وشعبيًا لا مثيل له.

الزيارة تمت في يوم 7 يناير من العام 1946، وأتت استجابة من الملك عبدالعزيز لدعوة مصر لزيارتها.

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موقع الملك فاروق ملك مصر وقتها، يروي تفاصيل تلك الزيارة ويكشف تفاصيلها، ويقول إن الملك عبدالعزيز آل سعود حضر على اليخت الملكي المحروسة، الذي كان قد أقلع من السويس في 2 يناير سنة 1946 متجهًا إلى جدة ليكون تحت أمر الملك، وفور وصول اليخت إلى السويس استُقبل الملك عبدالعزيز استقبالاً جماهيريًا حافلاً، واستقل مع الملك فاروق عربة ملكية مكشوفة إلى قصر عابدين مرورًا بشوارع وميادين القاهرة، وقد رحبت به الجماهير في القاهرة ترحيبًا كبيرًا.

وأضاف الموقع:”لقد سجلت الصحافة المصرية حيثيات الزيارة الرسمية التاريخية للملك عبدالعزيز لمصر لكونها حدثًا عظيمًا، نجحت السراي الملكية والحكومة المصرية والهيئات الرسمية والشعبية في الإعداد له إعدادًا كبيرًا”.