أوكرانيا تتهم روسيا بتدمير 127 مستشفى منذ بداية الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - اتهم وزير الصحة الأوكراني، روسيا بتدمير 127 مستشفى منذ بداية الحرب، وذلك وفق خبر عاجل أوردته قناة العربية منذ قليل.

كان رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، قال إن قوات أوكرانيا يتحصنون ويجهزون نقاطًا لإطلاق النار في المؤسسات الطبية في دونباس، ويرتهنون المدنيين فيها، وفقًا لروسيا اليوم.

وأوضح أن الأوكرانيين جهزوا مواقع لإطلاق النار، ونقاط قنص في عيادة طب أسنان في أوجليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، ولغموا الطرق المؤدية إلى المبنى ولم يخبروا السكان بذلك.

وأشار إلى أن قوات أوكرانيا حولت المستشفى المركزي في مقاطعة كيروفوجراد إلى مقر لوحدات الدفاع الإقليمية ومستودع للأسلحة، موضحًا أنه تم طرد جميع المرضى بغض النظر عن حالتهم الصحية من المستشفى رقم 2 في باخموت بجمهورية دونيتسك الشعبية، من أجل معالجة مسلحي قوات كييف المصابين.

ولفت رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي إلى أن الأوكرانيين جهزوا مواقع إطلاق النار، ونشروا أسلحة ثقيلة على الأراضي المجاورة للمستشفى رقم 2 في كونستانتينفنا بجمهورية دونيتسك، وتم احتجاز سكان المنازل المجاورة في مبنى المستشفى.