“مدني الرياض”: السيطرة على حريق في مستودع فحم بحي العزيزية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الأحد عن السيطرة على حريق في مستودع فحم بحي العزيزية. وقال الدفاع المدني عبر حسابه في تويتر: «مدني ‎الرياض يخمد حريقًا في مستودع فحم بحي العزيزية، ولا إصابات». وفي وقت سابق، أعلن الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بتويتر عن إخماد حريق في غرفة عدادات كهربائية في عمارة تجارية بحي الفيحاء بالرياض. أخبار قد تهمك

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