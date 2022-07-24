“الخثلان” يوجه نصيحة لمن يعاني كثرة السهو والنسيان في الصلاة.. ماذا قال؟

محمد بن مسعود - الدمام - وجه رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، نصيحة لمن يعاني كثرة السهو والنسيان أثناء أداء الصلاة، بأن يجاهد نفسه ويحرص على التركيز في الصلاة.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن على من يعاني كثرة السهو والنسيان في الصلاة، أن يحاول قبل أن يبدأ في الصلاة أن يحدد مع نفسه، أنه سيقرأ سورًا معينة من كتاب الله عز وجل، ما يساعده على التركيز ودفع النسيان وأن يؤدي صلاته كاملة دون سهو أو نسيان.

وأضاف أنه إذا حدث نسيان، فإنه على الشخص أن يبني الأمر بما غلب على ظنه إن كان عنده غلبة ظن، ثم يسجد السهو بعد السلام من الصلاة، أما إذا لم يغلب على ظنه شيء، ولا يدري أصلى ثلاث أم أربع ركعات، فيبني على اليقين وهو الأقل، أي يعتبر نفسه أنه صلى ثلاث ركعات ويأتي بركعة، ويسجد للسهو.