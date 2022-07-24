محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلن البنك السعودي للاستثمار اليوم عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022م، بإجمالي مبلغ 300 مليون ريال، وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح مليار سهم.
فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال بعد خصم الزكاة، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3%.
كانت هذه تفاصيل خبر “الاستثمار” يوزع 300 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.