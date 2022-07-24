“النمر”: عدة أسباب وراء آلام الرقبة وصداع الرأس الخلفي عند الاستيقاظ

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن مجموعة أسباب للشعور بآلام الرقبة مع صداع الرأس الخلفي عند الاستيقاظ من النوم. وأوضح النمر، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن هذه الحالة قد تحدث مع ارتفاع الضغط، وعدم التحكم فيه، لكنها أيضاً قد تحدث مع احتكاك فقرات الرقبة، أو نتيجة وضعية نوم غير مناسبة فيها إجهاد للرقبة وعضلاتها، والصداع التوتري، ويترك التمييز بينها للطبيب المعالج. ونصح النمر، الأطباء بقوله: حاول قدر الإمكان ألا يكون تفكيرك دوماً نمطياً عند تقييم شكوى المريض (بمعنى ألاّ تفكر إلاّ في أمراض تخصصك الذي تعوّدت على شكوى الحالات فيه).

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