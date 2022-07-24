ماذا يعني إعلان “الصحة العالمية” حالة الطوارئ بسبب “جدري القرود”؟

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يأتي إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب تفشي “جدري القرود” ليدق جرس إنذار شديد الأهمية على مستوى دول العالم.

ويعتبر إعلان حالة الطوارئ هو أعلى مستوى تنبيه لدى منظمة الصحة العالمية، ولا تستخدمه المنظمة إلا في حالات الكوارث وتفشي الأوبئة عالميًّا.

ويعد إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي جدري القرود هو ثاني إعلان من نوعه في فترة قصيرة؛ إذ سبقه فيروس كورونا كوفيد – 19.

ويهدف الإعلان إلى تكاتف دول العالم لمواجهة هذا المرض الذي أصاب حتى الآن نحو 17 ألف شخص في 74 بلدًا حول العالم.

يُذكر أن الزيادة غير العادية في حالات الإصابة بجدري القرود اكتُشفت في أوائل مايو خارج بلدان وسط وغرب إفريقيا، حيث يتوطن الفيروس عادة. وقد انتشر في كل أنحاء العالم، وشكلت أوروبا بؤرته.

فيما يُعتبر جدري القرود الذي اكتُشف لدى البشر عام 1970 أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه عام 1980، بحسب منظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر أن جدري القرود مرض فيروسي حيواني المنشأ، يظهر بشكل رئيسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا، وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى.

وعادة ما يزول مرض جدري القردة من تلقاء ذاته، وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع، وقد يسبب حالات وخيمة.

وفي الآونة الأخيرة تراوحت نسبة الوفيات من مجموع الإصابات بين 3 و6 في المئة تقريبًا.

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Source almnatiq

