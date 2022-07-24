قصة أول باب سعودي القرار والتصميم والإنشاء للكعبة المشرفة (فيديو)

︎

.



أوردت دارة الملك عبدالعزيز، تفاصيل قصة أول باب سعودي القرار والتصميم والإنشاء للكعبة المشرفة.

وأوضحت الدارة، أن الملك عبدالعزيز أمر بصنع باب جديد للكعبة في عام 1363 هـ (1944 م)، ليكون أول باب جديد بعد 318 عاماً من تركيب بابها الذي قبله، حيث ركب عام 1366 هـ (1947 م).

ويتكون الباب من مصراعين متشابهين ومتكاملين من خشب الساج الجاوي، كما أنه مصفح من الفضة الخالصة المطلية بالذهب وقاعدته من الحديد الصلب، مبينة أنه تمت زخرفة الباب بزخارف نباتية وآيات بخط الثلث وعلى جوانب الباب 11 اسماً من أسماء الله الحسنى.

وأشارت إلى أنه في عام 1398 هـ (1978 م) أمر الملك خالد بن عبدالعزيز بصنعه، موضحةً أنه تم صنع الحقيبة من ثلاث مراحل رئيسية من خشب التيك، وإطار من الفولاذ، وصفائح وأشرطة سبائك الذهب الخالص.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

