“الموارد البشرية”: لا يتم إصدار رخصة عمل للوافد الجديد بالمؤسسة التي ضمن النطاق الأصفر

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ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استفسار بشأن مدى إمكانية إصدار رخصة عمل للوافد الجديد في المؤسسة التي تقع ضمن النطاق الأصفر في برنامج “نطاقات المطور”.

وأكدت الوزارة، أنه لا يتم إصدار رخصة عمل للوافد الجديد في النطاق الأصفر، ولا يتم أيضاً تجديد رخصة العمل للعامل الذي أمضى أكثر من 6 سنوات داخل المملكة.

يشار إلى أن برنامج “نطاقات المطور” يهدف إلى زيادة فرص مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي، حيث يسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال ثلاث سنوات.



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Source akhbaar24

