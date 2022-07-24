بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي أمس، مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة، وأطلقت النار والغاز تجاهها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن زوارق الاحتلال استهدفت بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع مراكب الصيادين العاملة في بحر المحافظة شمال القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر قبل أن يفقد مركبان شباكهما وأدوات الصيد الخاصة بهما.

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