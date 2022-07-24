محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس هَطَلَتِ اليوم أمطارٌ غزيرة على منطقة نجران ، سالت على اثرها بعض الأودية والشعاب ، شملَتْ مدينةَ نجران، ومحافظات خباش ، وحبونا ، ويدمة، ومراكز بئر عسكر ، والجفة ، والحرشف، وسلطانة ، وحمى ، وأنحاءَ متفرقةً من محافظات ومراكز المنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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