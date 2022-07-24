خبراء “تربويون” يقترحون تقليص اليوم الدراسي إلى 5 حصص ويكشفون عدة أسباب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اقترح خبراء تربويون الاستمرار في الفصول الدراسية الـ3، مع تقليص الزمن الفعلي لليوم الدراسي الواحد، على ألا يتجاوز 5 حصص دراسية في اليوم الواحد .

وحسب “الوطن” أشاروا إلى أن الاقتراح يتضمن أن تصل إجمالي أعداد الحصص الأسبوعية إلى 25 حصة دراسية فقط. لافتين إلى أن هذه الخطوة من شأنها التغلب على السلبيات العديدة لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، الذي يعد فترة زمنية طويلة ومرهقة للطلاب.

وأضافوا من مزايا تقليل الحصص حل إشكالية نقص المعلمين في بعض التخصصات، والتخفيف من العبء اليومي على الطلاب، والتقليل من استخدام التكييف في المباني المدرسية، علاوة على منح الطالب ساعات «راحة» إضافية، للمذكرة المنزلية.

يشار إلى أن مجلس الشورى طالب بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الـ3 سواء في الجامعات أو في التعليم العام.