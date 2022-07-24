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وثق رئيس إدارة شركة الوسائل السعودية محمد الخريجي فيديو لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وهو يتحدث عن قصة طريفة مع ابنه محمد.
يستعد للخروج من المنزل
وقال آل الشيخ خلال الفيديو : أنه كان يستعد للخروج من المنزل متوجها إلى عمله ثم تفاجأ بابنه محمد 8 سنوات يريد أن يتحدث معه قبل أن يغادر واستجاب له.
ابنه يريد تشجيع النصر
وتابع، بعدما توقفت أخبرني محمد أنه يريد أن يشجع فريق النصر بعدما أقنعه أحد أصدقائه بذلك، مشيرا إلى أنه عبر عن استغرابه لابنه وسأله “على أي أساس أقنعك صديقك.. يعني بطل الدوري أو حصل على كأس آسيا” بالإضافة إلى أن جميع الأسرة يشجعون نادي الهلال .
لن يشجع الكرة السعودية
وأكمل ، محمد استأنف الحديث وقال أنه لن يشجع الكرة السعودية وسيشجع الكرة الأوروبية، وعندما وافقت على اقتراحه أخبرني أنه سيرتدي تيشيرت ريال مدريد أثناء مباراة نادي الميريا مع الهلال وأرجع سبب ذلك لأنه توقف عن تشجيع الأندية السعودية و لأن ريال مدريد بطل أوروبا وحصد العديد من البطولات. https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/07/من-حق-محمد-يشجع-الفريق-اللي-يبيه-1.mp4
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : تركي آل الشيخ يروي موقفا له مع ابنه محمد عندما فاجأه بأنه يريد تشجيع النصر.. ويوضح ردة فعله بعدما رفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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