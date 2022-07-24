” فتاة خرجت من نافذة المركبة ” .. شاهد.. مطاردة “نسائية” بسيارتين على طريق عام تنتهي بحادث مروع

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المناطق_متابعات وثق مقطع فيديو مطاردة نسائية بسيارتين على طريق عام انتهت بحادث تصادم . وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة من نوع جيب رينج بداخلها فتيات يطاردن سيارة أخرى صغيرة بداخلها فتيات أيضا. وأبان الفيديو فتاة خرجت بنصف جسدها من إحدى نوافذ السيارة الأولى ووجهت حديثها إلى فتاة طلت برأسها من السيارة الأخرى ثم رشقت السيارة بزجاجة مياه. كما أظهر الفيديو محاولة قائدة السيارة الجيب تجاوز السيارة الأخرى إلا أن قائدة الأخيرة تعمدت الاصطدام بها . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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