“سعود الطبية” توضح أسباب العدوى بحشرة القمل وكيفية تجنب الإصابة بها

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أسباب العدوى بحشرة “القمل” وكيفية علاج الإصابة بها وطريقة الوقاية منها.
وبيّنت المدينة، أن حشرة القمل تعد من الحشرات الطفيلية التي لا تمتلك أجنحة، وتعيش في فروة الرأس والشعر وتتغذى على كميات صغيرة من الدم، وتؤدي إلى تهيجات جلدية.
ولفتت إلى أن أعراضها تتضمن الحكة الشديدة المُتكررة ووجود بيض القمل، كما أن أسباب العدوى هي الاتصال المباشر من الرأس إلى الرأس، ومشاركة الأدوات.
ونوهت إلى أن علاجها يكون بشامبو ضد القمل ومحلول لقتله ومشطٍ خاص للقمل، على أن تكون الوقاية منه بتجنب تفتيش شعر الأطفال في المدارس بنفس الأدوات كالمسطرة أو القلم.
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Source akhbaar24
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