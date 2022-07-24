شاهد.. غرق مركبة بداخلها عدد من الأشخاص بعدما حاول قائدها اقتحام السيل

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق اقتحام قائد مركبة السيل، قبل أن تجرفها المياه وتغرق في سلطنة عمان بحسب ما ذكره نشطاء على مواقع التواصل .
وأظهر الفيديو مجازفة قائد المركبة الذي كان برفقته أشخاص آخرين حيث اقترب من مجرى السيل وبدأ بالنزول في محاولة للعبور إلى الجهة المقابلة، إلا إن المياه جرفت المركبة.
وأبان الفيديو غرق السيارة، فيما لم يحاول أي من الركاب الخروج حيث غمرتهم المياه بالكامل في ثوان معدودة.
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Source almnatiq
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