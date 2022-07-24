مزايا وتمويل للمتقاعدين.. ما لا تعرفه عن “تقدير” توضحه “التأمينات”

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أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، برنامج “تقدير” انطلاقًا من استراتيجيتها لتقدير جهود المتقاعدين في خدمة الوطن والمواطن، ولتعزيز الرخاء والطمأنيـــنة لعملائها، بتقدير كل ما قدموه مـن عطــاء لا ينسى.

ويهدف البرنامج إلى عقد شراكات استراتيجية موثوقة مع الجهات ذات العلاقة وتقديم خدمات متميزة ذات قيمــــة مضافة، إضافة إلى تلبية احتياجات وتطلعات العمـلاء تقديرًا لجهودهم، وتسهيلات مـــن خــلال منصّة إلكترونية تضم عدة مسارات.

“سبق” تواصلت مع عبدالسلام الفوزان مدير إدارة الإعلام والتواصل الرقمي بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي أوضح أن استراتيجية برنامج تقدير هي بناء شراكات استراتيجية مــع الجهــات ذات العلاقــة لتقديم خدمات مميزة ومتنوعة، مــــن خــلال منصــــة إلكترونية حديثة، بإدارة فعالة وكوادر بشرية محترفة، ويكون المستهدفون هم جميع المتقاعدين والمتقاعدات في المملكة العربية السعودية والمستفيدين من المتقاعدين المتوفين.

وأضاف “الفوازن” أن برنامج “تقدير” له عدة مسارات هي:

1- مزايا:

يقدم عروضًا حصرية بأسعار خاصـة للمتقاعدين وأسرهم والمستفيدين في مختلف المجالات “طب، تعليــم، ترفيه، فنادق، نقل”، وعروضًا أخرى تغطي كافة مناطق المملكة.

2- خبرة:

يهدف إلى بناء قاعدة بيانات خاصة بالمتقاعديــن، واستثمار خبراتهم وتوظيفها في مجالات العمل المختلفة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

3- التمويل:

يوفر عروضًا مميّزة على برامج التمويل المختلفة التي تقدمها كبرى الجهات التمويلية.

4- فعاليات:

يهدف إلى تنظيــم فعاليـات وأنشطـة مختلفــة لأعضاء البرنامج فـي كافـة مناطق المملكة، بالتعاون مع شركاء البرنامج والجهات المتخصصة.

وعن منجزات برنامج “تقدير” قال “الفوزان”: “انطلق برنامج تقدير نهاية عام 2020، وتم تدشين التطبيق: على نظام “آبل – أندرويد”. وللتكامل الإلكتروني ترتبط المنصة مع الأنظمة الداخلية للمؤسسة، ووزارة التجارة، والنفاذ الموحد، وتم توثيق اسم وشعار البرنامج لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وعن عدد المستفيدين من برنامج “تقدير” أوضح “الفوزان” أن زوار المنصة “1.150.000+” مليون زيارة، وعدد من قاموا بتحميل تطبيق تقدير “180+” ألف تحميل للتطبيق، وعدد الشركاء الجدد: “+200” شريك جديد.

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Source almnatiq

