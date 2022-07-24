هيئة الإعلام المرئي والمسموع و هيئة الاتصالات تطلبان من منصة “يوتيوب” إزالة الإعلانات المخالفة.

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المناطق_متابعات

طلبت كل من هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب “YouTube” إزالة إعلانات مخالفة، والالتزام بالأنظمة، وأكدتا أنه في حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأنظمة.

وتأكيدًا من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناء على المتابعة، فإنه قد لوحظ قيام منصة (يوتيوب “YouTube” (التابعة لشركة قوقل Google) ) بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة، تضمَّن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفًا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب “YouTube”.

وبناء عليه فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب “YouTube” التابعة لشركة قوقل Google إزالة تلك الإعلانات، والالتزام بالأنظمة. كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لنظامَي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع.

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Source almnatiq

