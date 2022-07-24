اخبار الرياضه السعوديه الرباع العثمان من «ذهب»

محمد بن مسعود - الدمام - حقق الرباع السعودي علي يوسف العثمان ذهبيتي النتر والمجموع لفئة وزن 96كجم ببطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال، والمقامة بالعاصمة الأوزبكية (طشقند)، بعد انتزاعه ذهبية النتر برفعه 193كجم والمجموع 344، فيما حقق اللاعب الإيراني محمد بوزارة فضية المجموع والنتر برفعه 183كجم والبرونزية للاعب الكوري كونغ هيغن برفعه 178كجم.

كما حصد العثمان الميدالية الفضية في منافسات الخطف في وزن 96كجم ببطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال، بعد انتزاعه فضية الخطف برفعه 151كجم، فيما حقق اللاعب الإيراني محمد بوزارة الذهبية برفعه 155كجم، والبرونزية اللاعب الكوري كونغ هيغن برفعه 145 كجم.

ونجح البطل العثمان في تحقيق الميدالية الذهبية في المجموع العام لوزن 96كجم بحصوله على 344 نقطة، وحل ثانيا اللاعب الإيراني محمد بوزارة بحصوله على 338 نقطة، وجاء بالمركز الثالث اللاعب الكوري كونغ هيغن بحصوله على 323 نقطة، وسط منافسة بين أبطال آسيا من الرباعين في البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 261 رباعاً يمثلون 21 دولة.

من جانبه، بارك وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للرباع السعودي الأولمبي علي العثمان، تحقيقه ميداليتين ذهبية وأخرى فضية، مؤكدا أن الإنجازات مستمرة في ظل الدعم الكريم.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والآسيوي محمد الحربي، بالعمل الكبير الذي يقدمه أعضاء المجلس والزملاء في إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والجهازين الإداري والفني للمنتخبات السعودية التي أثبتت قدرة رفع الأثقال السعودية أن تكون أحد روافد الذهب والميداليات الملونة والتميز في البطولات الخارجية.

ووعد البطل العثمان أن يقدم المزيد من الإنجازات في المحافل والمنافسات القادمة «أسعى لتحقيق الإنجازات لوطني الغالي الذي لم يبخل علينا بشيء».

فيما اختتمت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيس لجنة المرأة رئيسة البعثة فوزية أحمد حوباني بأن العمل التكاملي هو أساس نجاح أي منظومة وأي إنجازات تحقق للوطن، مترجمين دعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، ممثلاً بدعم وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية للرياضة عموماً، خصوصاً رفع الأثقال.