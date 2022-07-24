اخبار الرياضه السعوديه الوحدة يرفض إعارة أنسيلمو

من جهة أخرى، يجري الفرسان مساء اليوم (الأحد) أول مواجهاتهم الودية أمام فريق لاغواخيرا الكولومبي، ومن المقرر أن يزج المدرب برونو اكرابوفيتش بكافة العناصر خلال شوطي المباراة، وتحديداً العناصر الأجنبية، من أجل إتاحة الفرصة لهم لكي يقدموا كل ما لديهم من إمكانيات فنية خلال المعسكر الحالي؛ الذي يستمر 3 أسابيع ويخوض خلاله 6 وديات ستكشف للمدرب الوحداوي إمكانيات كل لاعب واحتياجات الفريق الفنية من لاعبين آخرين يتم جلبهم قبل فترة التسجيل الحالية.
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