اخبار الرياضه السعوديه الوحدة يرفض إعارة أنسيلمو

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مصدر وحداوي لـ«عكاظ» أن إدارة النادي لا تفكر في الوقت الحالي بإعارة المحترف البرازيلي انسيلمو دي مورايس لنادي النصر أو أي ناد آخر؛ نظراً إلى حاجة الفريق لخدماته الفنية، وطلبت الإدارة الوحداوية من اللاعب الانخراط في معسكر الفريق المقام حالياً في مدينة مورسيا في إسبانيا مع بقية زملائه اللاعبين.

من جهة أخرى، يجري الفرسان مساء اليوم (الأحد) أول مواجهاتهم الودية أمام فريق لاغواخيرا الكولومبي، ومن المقرر أن يزج المدرب برونو اكرابوفيتش بكافة العناصر خلال شوطي المباراة، وتحديداً العناصر الأجنبية، من أجل إتاحة الفرصة لهم لكي يقدموا كل ما لديهم من إمكانيات فنية خلال المعسكر الحالي؛ الذي يستمر 3 أسابيع ويخوض خلاله 6 وديات ستكشف للمدرب الوحداوي إمكانيات كل لاعب واحتياجات الفريق الفنية من لاعبين آخرين يتم جلبهم قبل فترة التسجيل الحالية.