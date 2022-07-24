اخبار الرياضه السعوديه حامد يلتحق بمعسكر العميد في النمسا

محمد بن مسعود - الدمام - يلتحق اللاعب المصري طارق حامد، المنضم حديثاً لقائمة الفريق الاتحادي كلاعب أجنبي، بالمعسكر الإعدادي في النمسا، الذي شهد الاستغناء عن خدمات عبدالعزيز الجبرين وراكان النجار وحازم الزهراني وعمر داخل. وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن النجار في طريقه لتوقيع عقد احترافي جديد، بينما يدرس الثنائي الزهراني وداخل عروضاً احترافية بنظام الإعارة.

وكانت بعثة الفريق الكروي وصلت مساء أمس (السبت) إلى النمسا لإقامة معسكر إعدادي حتى 13 أغسطس القادم، وضمت البعثة 27 لاعباً، ومتوقع ارتفاع عدد اللاعبين خلال سير المعسكر بانضمام أسماء جديدة لكتيبة النمور. وشهدت البعثة انضمام اللاعب عبدالعزيز البيشي بعد إجراء عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة، إذ قرر الجهاز الطبي بدء فترة التأهيل في المعسكر الإعدادي الحالي.

وتحاول الإدارة الاتحادية تلبية حاجات المدرب نونو سانتو في بعض المراكز من خلال التعاقد مع أسماء محلية وأجنبية في عدد من المراكز والتحاقها بالمعسكر الإعدادي قبل بداية الموسم الجديد.