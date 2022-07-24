هل ستحظر روسيا تداول الدولار الأمريكي ؟

وقالت محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا: «حتى في أكثر السيناريوهات المروعة، سيتم تداول دولارات نقدية في بلادنا». وأضافت: «تشير البيانات المتوفرة لدينا إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيمتد أكثر بمرور الوقت وربما سيكون أقل عمقاً، وإذا تحدثنا عن العام الحالي، فمن المتوقع أن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من المتوقع بسبب انخفاض معدل الصادرات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إعادة توزيع صادرات النفط في أسواق جديدة».
وأشارت نابيولينا إلى أن وجود وديعة بالعملة الأجنبية يمكن أن ينطوي على مخاطر تعرض البنك للعقوبات.
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