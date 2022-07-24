وأوضح أن الخطة التوسعية ستسهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2025، لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنوياً، وتستهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل.
وأكد أن تمويل صندوق التنمية الزراعية للشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن يصل إلى نحو 70% من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة، موضحاً أن هذه الاستثمارات التوسعية الجديدة تأتي تعزيزاً لدور قطاع إنتاج الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وذلك اتساقاً بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
قد يهمك أيضاً :-
- ألمانيا تستعد لأسوأ أزمة طاقة في تاريخها
- خام النفط الأمريكي يواصل الهبوط.. انخفض دون 95 دولاراً
- هل ستحظر روسيا تداول الدولار الأمريكي ؟
- السعوديه هلا تحتفل بنجاحها
- السعوديه آل زابنة يحتفون بزواج عائضالروقي يحتفل بليلة العمر
كانت هذه تفاصيل خبر ضخ 17 مليار ريال في قطاع إنتاج الدواجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.