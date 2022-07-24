السعوديه هلا تحتفل بنجاحها

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت هلا محمد الهتار بتفوقها في الفصل الصيفي الجاري بتقدير (ممتاز)، في حفلة عائلية بهيجة، ضمت الأهل والأصدقاء، الحفلة اشتملت على العديد من الفقرات المتميزة والمسابقات التي تفاعل معها أقرانها وسعدوا كثيراً بتميز هلا، وقدموا لها الهدايا، وتمنوا لها مزيداً من النجاح والتوفيق.

والدة هلا، عبّرت عن سعادتها بنجاح طفلتها وبالفقرات التي تضمنتها الحفلة.