السعوديه آل زابنة يحتفون بزواج عائضالروقي يحتفل بليلة العمر

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل عائض سعيد آل زابنة بزواجه من كريمة سفر آل مقبل، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد رفيدة، وسط حضور أقارب وأصدقاء العروسين. وشكر والد العريس كل من شاركهم فرحتهم، سائلاً الله أن يكتب للعروسين حياة زوجية سعيدة.
احتفل سعد بن سعود بن عايد الروقي، بزواجه من ابنة متعب بن مقحم الروقي، في إحدى قاعات الأفراح بالطائف، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة.
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