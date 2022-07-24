شرطة المرور تحذر .. سيول الأمطار توقف حركة السير

هطلت امطار غزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها خلال الساعات القليلة الماضية، وغمرت سيول الامطار بعض الانفاق والجسور، وتوقفت حركة المرور في عدد من الشوارع

واكدت شرطة المرور بأمانة العاصمة توقف شبه كلي للحركة المرورية في عدد من الشوارع والتقاطعات بأمانة العاصمة نتيجة سيول الأمطار الغزيرة .

وأوضحت قيادة المرور بالأمانة ” أن الانقطاع شبه الكلي للحركة المرورية في مناطق “شميلة – التحرير – جولة آية وما حولها في منطقة الحصبة – جولة الثقافة – شارع الستين الغربي بجولة مذبح – شارع الستين الجنوبي مناطق فج عطان والحي السياسي”.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعت شرطة المرور جميع مستخدمي هذه الطرق لأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالقيادة الوقائية للمركبات، واتخاذ المسارات البديلة.