حزب جبهة التحرير يدين الحملة الإعلامية الموجهة ضد الشيخ صادق والمؤتمر

تابع حزب جبهة التحرير باهتمام كبير الحملة الإعلامية المفتعلة والموجهة ضد المناضل الكبير الشيخ صادق بن امين ابو راس عضو المجلس السياسي الاعلى رئيس المؤتمر الشعبي العام التنظيم، الأوسع في الساحة الوطنية والشريك الاكبر لمكون انصار الله في مواجهة التحالف منذ سبعة اعوام وحتى الان، وهو الامر الذي يضع القائمين بهذه الحملة الإعلامية المشبوهة تحت المجهر ويجعلهم محل ريبة وشك في أهدافهم الخفية التي لا تخدم إلا اعداء الوطن والمتربصين به..

ان حزب جبهة التحرير وهو يدين ويستنكر بشدة هذه الحملة التي تستهداف الشيخ صادق امين ابوراس والمؤتمر الشعبي العام الحليف الاستراتيجي لحزب جبهة التحرير وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يرى ان هذه الحملة قد تعمدت النيل من تماسك الجبهة الداخلية وسعت حثيثا لإيجاد انقسامات سياسية وبؤر عميقة للصراعات داخل الاحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الشيخ المناضل صادق ابوراس، الامر الذي يُحتم على الجهات المعنية في الدولة القيام بدورها الوطني والدستوري في محاسبة القائمين على هذه الحملة التي تجردت عن ابسط قواعد واخلاقيات العمل الإعلامي المنضبط وابتعدت عن المهنية والحياد الايجابي في ايصال الرسالة السامية والراقية للإعلام الذي يوحد الامة ولايفرقها.

إن هذه الحملة الظالمة للأسف الشديد وقعت في مزالق خطيرة فاضرت بالوطن واصبحت خنجراً مسموماً في خاصرته، وبهذا تكون قد ساعدت التحالف وتخادمت معه في استهداف النسيج الاجتماعي وتمزيق اللُّحمة الوطنية اليمنية في وقت ما احوجنا فيه للتلاحم والتكاتف والعمل الوطني المشترك لمواجهة التحالف الذي يقتل الاطفال والنساء ويستهدفنا جميعا دون استثناء.

لقد تابع حزب جبهة التحرير هذه الحملة الملغومة المفخخة بالافك والزور والكذب والتدليس والتطاول على الشيخ المناضل صادق امين ابوراس وكذا السعي لتمزيق المؤتمر الشعبي وإحداث شرخ وبلبلة في صفوفه وهذا عملا مرفوضا يدينه الدستور وتجرمه القوانين اليمنية النافذة لانه لايستهدف المؤتمر الشعبي العام ورئيسه فحسب بل يستهدف تقويض العمل السياسي والتعددي والديمقراطي في بلادنا بشكل عام وهو امر مرفوض لايمكن السكوت عنه بأي حال من الاحوال،وعلى الاحزاب والمكونات والتنظيمات الساسية وكل الشرفاء في الوطن إدانته والتصدي له بكل حزم قبل فوات الاوان.

إن حزب جبهة التحرير وهو يعلن استنكاره وإدانته لهذه الحملة المشبوهة فإنه يؤكد أن كل مايقال خلالها عبارة عن تلفيقات كاذبة ونعرات ونزوات صبيانية عدمية وهرطقات جوفاء مردودة على اصحابها أما المؤتمر الشعبي العام فلن تزيده هذه الحملة وغيرها إلا تماسكا وقوة وثباتا وعطاء كما ان الشيخ المناضل صادق امين ابوراس عرفناه رجلا صلبا حكيما لا يأبه لمثل هذه الترهات ولايلتفت إليها، فقد عرفناه جبلاً شامخاً ناهيك عن تاريخه النضالي والعملي المشرف والمشهود الحافل بالعطاء في طول البلاد وعرضها ولن تثنيه هذه الاراجيف او تعيقه عن مواصلة مشوار العطاء والنضال الوطني الذي سيظل يقدمه رغما عن المرجفين والخونة والمزوبعين المتربحين مما يقولوه.

إن حزب جبة التحرير يعلن تضامنه الكامل والمبدئي والثابت مع المؤتمر الشعبي العام ومع رئيسه الشيخ صادق ابوراس ويطالب المجلس السياسي الاعلى الانتصار له وانصافه ورد الاعتبار له ليس كونه عضوا في المجلس السياسي الاعلى فحسب وإنما باعتباره هامة وطنية مناضلة وشخصية إعتبارية خدمت الوطن لاكثر من نصف قرن في مختلف المناصب القيادية والادارية والسياسية والمواقع العسكرية وقدم الغالي والنفيس في خدمة الوطن الذي نؤكد انه يتسع لكل ابناءه للعيش بسلام وامن وازدهار رغما عن اولئك المرجفين الذين اثبتت الايام انهم لايخدمون إلا التحالف بمثل هذه الزوبعات والاراجيف المشبوهة.

هذا والله الموفق،،،

صادر عن الامانة العامة لحزب جبهة التحرير.

الشيخ / خالد جيوب الردفاني الامين العام. عضو التحالف الوطني الديمقراطي

تاريخ: 23/7/2022م