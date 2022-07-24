اخبار الخليج – 652 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 1321

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬23‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬اليومية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬بلغت‭ ‬3393‭ ‬فحصاً،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬إجمالي‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬الصحة‭ ‬10141321‭ ‬فحصاً‭.‬‭ ‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬الفحوصات‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬652‭ ‬حالة‭ ‬قائمة‭ ‬جديدة‭ ‬مصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ليبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الحالات‭ ‬القائمة‭ ‬8542‭ ‬حالة،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المتعافين‭ ‬اليوم‭ ‬1321‭ ‬حالة،‭ ‬لبيلغ‮ ‬إجمالي‭ ‬المتعافين‭ ‬644825‭. ‬والحالات‭ ‬القائمة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬بلغت‭ ‬29‭ ‬حالة‭.. ‬و‭ ‬17‭ ‬تحت‭ ‬العناية‮ ‬‭ ‬،‭ ‬وبلغ‭ ‬اجمالي‭ ‬الوفيات‭ ‬1506‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭.‬