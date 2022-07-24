السعودية.. مطالبة يوتيوب بإزالة الإعلانات المخالفة

محمد بن مسعود - الدمام - بعد‭ ‬أن‭ ‬كثرت‭ ‬الشكاوى‭ ‬من‭ ‬إعلانات‭ ‬يوتيوب‭ ‬الخادشة‭ ‬للحياء،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الذوق‭ ‬العام،‭ ‬طالبت‭ ‬هيئة‭ ‬الإعلام‭ ‬المرئي‭ ‬والمسموع‭ ‬وهيئة‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬منصة‭ ‬يوتيوب‭ ‬إزالة‭ ‬تلك‭ ‬الإعلانات‭ ‬والالتزام‭ ‬بالأنظمة‭.‬

وأفادت‭ ‬الهيئتان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬السبت‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬لوحظ‭ ‬قيام‭ ‬منصة‭ ‬يوتيوب‭ ‬بعرض‭ ‬إعلانات‭ ‬موجهة‭ ‬لمستخدميها‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬تضمّن‭ ‬بثّها‭ ‬محتوى‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬ومخالفاً‭ ‬لضوابط‭ ‬المحتوى‭ ‬الإعلامي‭.‬

لذا‭ ‬طلبت‭ ‬هيئة‭ ‬الإعلام‭ ‬المرئي‭ ‬والمسموع‭ ‬وهيئة‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬المنصة‭ ‬إزالة‭ ‬تلك‭ ‬الإعلانات‭ ‬والالتزام‭ ‬بالأنظمة،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬متابعة‭ ‬التزامها،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬استمرار‭ ‬بثّ‭ ‬المحتوى‭ ‬المخالف‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭.‬