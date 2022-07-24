منتخب موريتانيا يفوز على العراق في كأس العرب لمنتخبات الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس حقق منتخب موريتانيا الفوز بهدف دون رد أمام منتخب العراق، أمس ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، وذلك على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط .

وجاء هدف المباراة عن طريق اللاعب أعل حسن، خلال مجريات الشوط الثاني من عمر اللقاء، فيما نال العراقي عبدالقادر أيوب جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد منتخب موريتانيا لـ3 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، خلف المنتخب السعودي المتصدر بفارق الأهداف، بينما يأتي منتخب العراق في المركز الثالث بدون نقاط حتى الآن.

وتختتم مباريات المجموعة الأولى باللقاء الذي يجمع بين منتخبي العراق والسعودية على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يوم الثلاثاء المقبل.

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