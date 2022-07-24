فرق الدفاع المدني تخمد حريق اندلع في مستودع للفحم بحي العزيزية ولا إصابات

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المناطق-متابعات
باشرت فرق الدفاع المدني، في العاصمة الرياض، مساء أمس السبت، إخماد حريق اندلع في مستودع للفحم.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الرياض أخمد حريقًا في مستودع فحم بحي العزيزية، ولا إصابات.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال الدفع المدني في السيطرة على الحريق.
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Source almnatiq
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