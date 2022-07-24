تنبيهات باستمرار الأمطار الرعدية على عدة مناطق.. والأتربة المُثارة تتواصل بالرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة، على أن تتواصل الرياح النشطة على أجزاء من الرياض ومكة المكرمة.

وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق عسير ونجران والباحة ستشهد هطول أمطار رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة (09:00) صباحاً، على أن تشهد منطقة جازان أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط للبرد وسيول.

ونوه إلى أن أجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة ستكون على موعد مع رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (06:00) من مساء اليوم (الأحد).



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Source akhbaar24

