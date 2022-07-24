إيطاليا تتوج بذهبية الفرق لسلاح الشيش في بطولة العالم بالقاهرة

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المناطق-واس توج المنتخب الإيطالي لسلاح الشيش “فئة الرجال” بالميدالية الذهبية في ختام بطولة العالم للسلاح التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 15 يوليو الجاري وحتى اليوم.

وتمكن المنتخب الإيطالي من تحقيق الفوز على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المباراة النهائية بنتيجة (45-39) ليحصد ذهبية الفرق لسلاح الشيش، فيما حصل منتخب الولايات المتحدة على الميدالية الفضية.

وفي المقابل، استطاع منتخب فرنسا تحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب اليابان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة (45-30). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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