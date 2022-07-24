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المناطق-متابعات وقع انهيار أرضي في أحد شوارع مدينة الأحساء في المنطقة الشرقية قبل قليل دون أية إصابات. وجاء الانهيار المفاجئ تحديدًا في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بحي عين موسى في الهفوف، فيما باشرت الجهات الأمنية والمعنية الموقع، وتم إغلاق الطريق لسلامة المارة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر انهيار في أحد شوارع الأحساء.. والجهات المعنية تباشر الموقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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