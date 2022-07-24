︎
.
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الذهب يكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وقابلاً للتداول في سوق السبائك العالمية فقط.
وبيّنت الهيئة، أنه إذا كان مستوى نقاء الذهب أقل من 99% يكون خاضعاً لضريبة القيمة المُضافة، مشيرةً إلى أن المشغولات الذهبية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مُسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
جاء توضيح الهيئة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على شراء الذهب المستعمل.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الزكاة والضريبة” توضح متى يكون الذهب خاضعاً لضريبة القيمة المُضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.