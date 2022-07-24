“الزكاة والضريبة” توضح متى يكون الذهب خاضعاً لضريبة القيمة المُضافة

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الذهب يكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر إذا كان مستوى نقائه 99% وقابلاً للتداول في سوق السبائك العالمية فقط.



وبيّنت الهيئة، أنه إذا كان مستوى نقاء الذهب أقل من 99% يكون خاضعاً لضريبة القيمة المُضافة، مشيرةً إلى أن المشغولات الذهبية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مُسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

جاء توضيح الهيئة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على شراء الذهب المستعمل.

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Source akhbaar24

