رسميًا.. الباطن يُعلن عن التعاقد مع الكولومبي سباستيان بيدروزا

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أعلن نادي الباطن، التعاقد مع الكولومبي سباستيان بيدروزا لاعب وسط سانتافي،لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

وخاض سباستيان بيدروزا خلال منافسات الموسم الماضي، 17 مباراة، سجل خلالها هدفاً واحداً وصناعة 4، في ما خاض الموسم الحالي 3 مباريات، وساهم في هدف.

ولعب بيدروزا مع منتخب بلاده في مباراتين تجريبيتين، إحداها أمام المنتخب السعودي يونيو الماضي كسبها بهدف دون رد، والأخرى أمام هندوراس.

ومن المقرر ان ينطلق معسكر الباطن الذي ينظمه في تركيا، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل، مطلع أغسطس، ويستمر 15 يوماً، ويخوض خلاله تجربتين يعلن عن موعدهما لاحقاً.

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Source akhbaar24

