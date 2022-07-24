“الشمراني”: هذه أعراض قد لا يعرف المريض أنها بسبب “الاكتئاب”

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كشف الدكتور حسين الشمراني عن أمراض قد تشابه الاكتئاب في الأعراض وقد تتطلب فحوصًا معينة مثل مشكلات الغدة الدرقية، أو أورام الدماغ، أو نقص الفيتامينات، مثل فيتامين (د) أو غيرها .

وتفصيلاً، قال الدكتور حسين الشمراني استشاري وأستاذ طب ونمو سلوك الأطفال المشارك إن الاكتئاب هو اضطراب المزاج الذي يسبب شعورًا متواصلاً بالحزن، وفقدان المتعة، والاهتمام بالأمور المعتادة، ونقص في التركيز، وقد يكون مصحوبًا بالشعور بالذنب، وعدم الأهمية، ونقص تقدير الذات. ويؤثر المرض في المشاعر، والتفكير، والتصرفات؛ مما يسبب كثيرًا من المشكلات العاطفية والجسدية، والتي بدورها تؤثر في أداء الأنشطة اليومية.

وأضاف أنه من الأعراض التي قد لا يعرف المصاب أنها بسبب الاكتئاب هي صعوبة النوم ليلاً، أو النوم لفترات طويلة، والشعور بالخمول، وانعدام النشاط وانخفاض الشهية ونقصان الوزن، أو زيادة الشهية وزيادة الوزن، والصداع، وآلام العضلات والظهر بلا سبب واضح ، وقد يلاحظ الآخرون على الشخص المصاب الميل للانعزالية مع الابتعاد عن الأهل، والأصدقاء المقربين على غير العادة.

وتابع: “يعد الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية انتشارًا في المجتمع السعودي، وهو يأتي في المرتبة الثالثة (وذلك بعد اضطراب القلق من الانفصال، واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط) فبحسب الدراسات التي عملت سابقًا جاء انتشار اضطراب الاكتئاب عند النساء بنسبة ( 8,9 %) بينما بلغ لدى الرجال (3,1 %) في المجتمع السعودي، ولكن الأرقام زادت في أثناء جائحة كورونا، فبحسب مسح استقصائي على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أعراض الاضطرابات النفسية في أثناء الجائحة، تبين أن نحو 21 % من المشاركين عانوا بسبب اكتئاب تتراوح شدته بين متوسط إلى شديد جدًا، في حين عانى 17.5% بسبب القلق”.

وبين أنه قد يصبح الاكتئاب خطيرًا لدرجة الشعور باليأس من الحياة، والتفكير في الانتحار، وربما الإقدام عليه في الحالات المتقدمة وهنا يجب الذهاب للطبيب وتلقي العلاج النفسي دون تأخير.

وقال “الشمراني” إنه يمكن للشخص عادة ملاحظة أعراض الاكتئاب على نفسه وكذلك على من حوله من الأصدقاء أو الأقارب، ولكن لابد من الذهاب لاستشارة الطبيب والتأكد من التشخيص، فهناك عدة أسباب أخرى قد تشابه الاكتئاب في الأعراض وقد تتطلب فحوصًا معينة مثل مشكلات الغدة الدرقية، أو أورام الدماغ، أو نقص الفيتامينات، مثل فيتامين (د) أو غيرها .

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Source almnatiq

