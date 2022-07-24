18% انخفاضا في استقالات السعوديين - #عاجل

إجمالي المستقيلين
بلغ المتوقفون عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بسبب الاستقالة 238.464 سعوديا وأجنبيا، منهم 194241 سعوديا، وبلغ عدد الذكور 115509، ومن الإناث السعوديات 78732، وبلغ عدد المستقيلين من الأجانب 44223، منهم 41814 ذكورا، ومن الإناث 2409، ليبلغ إجمالي السعوديين والأجانب المتوقفين عن الاشتراك بسبب الاستقالة 238.464، منهم 175.323 ذكورا، و81.141 إناثا.
أسباب التوقف
تصدرت الاستقالة أبرز أسباب التوقف عن الاشتراك بالتأمينات بالنسبة للسعوديين، يليها فسخ العقد بموجب التدريب والتجربة ثانيا بـ20193 منهم 10.367 ذكورا، و9.826 إناثا، وانتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل ثالثا بـ19194 منهم 12685 ذكورا، و6509 إناثا، وانتهاء العقد وعدم التجديد برغبة الطرفين رابعا بـ17906 منهم 10823 ذكورا، و7083 إناثا، ونقل بين فروع المنشأة خامسا بـ15409 منهم 9377 ذكورا، و6032 إناثا.
وتصدرت أسباب أخرى توقف الأجانب المشتركين بـ589.526 منهم 569.300 ذكورا، و20.226 إناثا، ونقل بين فروع المنشأة ثانيا بـ50.640 منهم 48.288 ذكورا، و2352 إناثا، والاستقالة ثالثا بـ44.223 منهم 41.814 ذكورا، و2409 إناثا، وعجز غير مهني رابعا بـ3815 منهم 3.514 ذكورا، و301 إناثا، والفصل خامسا بـ3.766 منهم 1772 ذكورا، و1994 إناثا.
مليون متوقف عن الاشتراك في التأمينات
289.531 سعوديا
692.920 أجنبيا
المتوقفون بسبب الاستقالة: 238.464
المستقيلون السعوديون: 194.241
المستقيلون الأجانب: 44.223
أبرز أسباب توقف السعوديين:
الاستقالة: 194.241
فسخ العقد بموجب التدريب والتجربة: 20193
انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل: 19194
انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة الطرفين: 17906
نقل بين فروع المنشأة: 15409
أبرز أسباب توقف الأجانب:
نقل بين فروع المنشأة: 50.640
الاستقالة: 44.223
عجز غير مهني: 3815
الفصل: 3766
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