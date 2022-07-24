18% انخفاضا في استقالات السعوديين - #عاجل

انخفضت استقالات السعوديين المتوقفين عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من سوق العمل في 2021، إلى 194241 بنسبة 18%، مقارنة بالربع الثالث الذي شهد استقالة 230929 بنسبة 30%، فيما بلغ إجمالي المتوقفين عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 991.451، منهم 298.531 سعوديا، و692.920 أجنبيا.

إجمالي المستقيلين

بلغ المتوقفون عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بسبب الاستقالة 238.464 سعوديا وأجنبيا، منهم 194241 سعوديا، وبلغ عدد الذكور 115509، ومن الإناث السعوديات 78732، وبلغ عدد المستقيلين من الأجانب 44223، منهم 41814 ذكورا، ومن الإناث 2409، ليبلغ إجمالي السعوديين والأجانب المتوقفين عن الاشتراك بسبب الاستقالة 238.464، منهم 175.323 ذكورا، و81.141 إناثا.

أسباب التوقف

تصدرت الاستقالة أبرز أسباب التوقف عن الاشتراك بالتأمينات بالنسبة للسعوديين، يليها فسخ العقد بموجب التدريب والتجربة ثانيا بـ20193 منهم 10.367 ذكورا، و9.826 إناثا، وانتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل ثالثا بـ19194 منهم 12685 ذكورا، و6509 إناثا، وانتهاء العقد وعدم التجديد برغبة الطرفين رابعا بـ17906 منهم 10823 ذكورا، و7083 إناثا، ونقل بين فروع المنشأة خامسا بـ15409 منهم 9377 ذكورا، و6032 إناثا.

وتصدرت أسباب أخرى توقف الأجانب المشتركين بـ589.526 منهم 569.300 ذكورا، و20.226 إناثا، ونقل بين فروع المنشأة ثانيا بـ50.640 منهم 48.288 ذكورا، و2352 إناثا، والاستقالة ثالثا بـ44.223 منهم 41.814 ذكورا، و2409 إناثا، وعجز غير مهني رابعا بـ3815 منهم 3.514 ذكورا، و301 إناثا، والفصل خامسا بـ3.766 منهم 1772 ذكورا، و1994 إناثا.

مليون متوقف عن الاشتراك في التأمينات

289.531 سعوديا

692.920 أجنبيا

المتوقفون بسبب الاستقالة: 238.464

المستقيلون السعوديون: 194.241

المستقيلون الأجانب: 44.223

أبرز أسباب توقف السعوديين:

الاستقالة: 194.241

فسخ العقد بموجب التدريب والتجربة: 20193

انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل: 19194

انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة الطرفين: 17906

نقل بين فروع المنشأة: 15409

أبرز أسباب توقف الأجانب:

نقل بين فروع المنشأة: 50.640

الاستقالة: 44.223

عجز غير مهني: 3815

الفصل: 3766